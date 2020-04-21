Українцям розповіли, як економити кошти на карантині: мозок можна обдурити

Під час карантину в Україні, який продовжать щонайменше до середини травня, ситуація з грішми у українців украй невтішна: заощаджень 57% наших співвітчизників ледь вистачить на один місяць. До того ж, за прогнозами МВФ, світ на порозі нової економічної кризи.

Звісно, паніка тут не допоможе, інша річ - правила економії. Сьогодні елементарна фінансова грамотність потрібна всім. Серед основних правил, які допоможуть економити гроші - складати список продуктів на кілька тижнів уперед та відмовитися від спонтанних забаганок. На найпотрібніших продуктах також можна зекономити, навіть без шкоди для якості.

"Коли ви ходите по супермаркету, дивіться на стелажі не на рівні очей, а треба опускати погляд на нижні полиці, оскільки там знаходяться товари, які будуть значно дешевші ніж ті, які знаходяться на так званих "золотих полицях", - зазначає експерт з економії Максим Шеремет у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

До того ж на окремі групи товарів виник надмірний попит через паніку, пов’язану з карантином. Відповідно і ціна на них - спекулятивна. Але ці харчі можна легко замінити іншими продуктами.

"Імбир і лимон за останні півтора місяці зросли в ціні у три рази. Якщо зараз, наприклад, іде стрімке зростання цін на гречку, можна звернути увагу на макарони чи інші крупи: на булгур, на пшоняну кашу", - радить експерт.

Економіст Олег Пендзин твердить: обмеження витрат на час карантину - єдиний можливий вихід із кризи в українських родинах.

"Ви в будь-якому випадку знаєте, без чого можна обійтися. Без купівлі товарів довгострокового використання ви точно зможете прожити. Обмежте свої витрати продуктами харчування і тими речами, без яких дійсно не можна обійтися - комунальні платежі, ремонт побутової техніки, яка необхідна вам на карантині", - коментує Пендзин.

І хоча від своїх купівельних звичок дуже важко відмовитися, мозок можна обманути.

"Наш мозок створений так, що він не відрізняє уявне і реальність. Коли ви зберігаєте сайт, на якому є те, що ви б хотіли купити, і уявляєте собі, що коли закінчиться карантин, ви це купите. Просто, нібито чекаєте на доставку свого замовлення", - розповіла психолог Світлана Арефнія.

Отже, щоб зменшити витрати на карантині, варто:

відмовитися від доставки готової їжі і купівлі напівфабрикатів;

підготувати список необхідних товарів щонайменше на два тижні;

звернути увагу на сезонні продукти, які доступні в Україні, та дивитися на нижні полиці в супермаркетах;

не піддаватися паніці, стежити за знижками у продуктових магазинах.

Раніше ми писали про те, що у Києві завчасно послаблюють карантин.