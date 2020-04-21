Украинцам рассказали, как экономить деньги на карантине: мозг можно обмануть

Во время карантина в Украине, который продлят минимум до середины мая, ситуация с деньгами у украинцев крайне неутешительная: сбережений 57% наших соотечественников едва хватит на один месяц. К тому же, по прогнозам МВФ, мир на пороге нового экономического кризиса.

Конечно, паника здесь не поможет, другое дело - правила экономии. Сегодня элементарная финансовая грамотность нужна всем. Среди основных правил, которые помогут экономить деньги - составлять список продуктов на несколько недель вперед и отказаться от спонтанных покупок. На самых нужных продуктах можно сэкономить, даже без ущерба для качества.

"Когда вы ходите по супермаркету, смотрите на стеллажи не на уровне глаз, а надо опускать взгляд на нижние полки, так как там находятся товары, которые будут значительно дешевле чем те, которые находятся на так называемых "золотых полках", - отмечает эксперт по экономии Максим Шеремет в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

К тому же на отдельные группы товаров возник избыточный спрос из-за паники, связанной с карантином. Соответственно и цена на них - спекулятивная. Но эти продукты можно легко заменить другими продуктами.

"Имбирь и лимон за последние полтора месяца выросли в цене в три раза. Если сейчас, например, идет стремительный рост цен на гречку, можно обратить внимание на макароны или другие крупы: на булгур, на пшенную кашу", - советует эксперт.

Экономист Олег Пендзин утверждает: ограничения расходов на время карантина - единственный возможный выход из кризиса для украинских семей.

"Вы в любом случае знаете, без чего можно обойтись. Без покупки товаров долгосрочного использования вы точно сможете прожить. Ограничьте свои расходы продуктами питания и теми вещами, без которых действительно нельзя обойтись - коммунальные платежи, ремонт бытовой техники, которая необходима вам на карантине", - комментирует Пендзин.

И хотя от своих покупательских привычек очень трудно отказаться, мозг можно обмануть.

"Наш мозг создан так, что он не отличает воображаемое и реальность. Когда вы сохраняете сайт, на котором есть то, что вы бы хотели купить, и представляете себе, что когда закончится карантин, вы это купите. Просто, якобы ждете доставку своего заказа", - рассказала психолог Светлана Арефния.

Итак, чтобы уменьшить расходы на карантине, следует:

отказаться от доставки готовой еды и покупки полуфабрикатов;

подготовить список необходимых товаров минимум на две недели;

обратить внимание на сезонные продукты, которые доступны в Украине, и смотреть на нижние полки в супермаркетах;

не поддаваться панике, следить за скидками в продуктовых магазинах.

Ранее мы писали о том, что в Киеве заблаговременно ослабляют карантин.