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Українцям розповіли, як найчастіше поширюється коронавірус

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 10:29
Українцям розповіли, як найчастіше поширюється коронавірус
Коронавірус 2020 - як найчастіше поширюється (pixabay.com)

Коронавірус 2020 може поширюватися декількома способами

Коронавірус 2020 передається декількома способами і, щоб убезпечити себе від зараження, важливо розуміти, як саме. Основним способом є передача вірусу від інших людей, якщо вони інфіковані, важливо враховувати цей фактор і не вітатися за руку.

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я зазначають: "Захворювання може передаватися від людини до людини через дрібні краплі, які виділяються з носа чи рота хворого COVID‑19 при кашлі або чханні. Ці краплі потрапляють на оточуючі людину предмети і поверхні. Інші люди можуть заразитися в результаті дотику спочатку до таких предметів або поверхонь, а потім - до очей, носа або рота".

Зараження також може відбуватися під час вдихання дрібних крапель, які виділяються при кашлі або чханні людини з COVID‑19. Тому експерти рекомендують триматися від хворої людини на відстані більше 1 метра. Особливо варто триматися осторонь від людей, які чхають і кашляють.

Також рекомендується посилити заходи санітарії та гігієни настільки, наскільки це можливо, оскільки вірус передається через фекалії. Зокрема, вчені радять пити кип'ячену воду, уникати вживання сирої їжі, запровадити систему роздільного харчування, часто мити руки і дезінфікувати туалети.

Нагадаємо, що українцям повідомили, коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні.

Ми писали, що інфікований коронавірусом в Тернопільській області виявився священиком.

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