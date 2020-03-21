Украинцам рассказали, как чаще всего распространяется коронавирус

Коронавирус 2020 - как чаще всего распространяется (pixabay.com)

Коронавирус 2020 может распространятся несколькими способами

Коронавирус 2020 передается несколькими способами и, чтобы обезопасить себя от заражения, важно понимать, как именно. Основным способом является передача вируса от других людей, если они инфицированы, важно учитывать этот фактор и не здороваться за руку.

Также во Всемирной организации здравоохранения отмечают: "Заболевание может передаваться от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного COVID‑19 при кашле или чихании. Эти капли попадают на окружающие человека предметы и поверхности. Другие люди могут заразиться в результате прикосновения сначала к таким предметам или поверхностям, а затем - к глазам, носу или рту".

Заражение также может произойти во время вдыхания мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании человека с COVID‑19. Поэтому эксперты рекомендуют держаться от больного человека на расстоянии более 1 метра. Особенно стоит держаться в стороне от людей, которые чихают и кашляют.

Также рекомендуется усилить меры санитарии и гигиены настолько, насколько это возможно, поскольку вирус передается через фекалии. В частности, ученые советуют пить кипяченую воду, избегать употребления сырой пищи, ввести систему раздельного питания, часто мыть руки и дезинфицировать туалеты.

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