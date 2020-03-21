Коли закінчиться епідемія коронавірусу в Україні: названа дата

Коронавірус в Україні - коли закінчиться епідемія

Коронавірус сіє все більшу паніку серед українців

Коронавірус в Україні не на жарт лякає, оскільки ніхто не знає, коли все закінчиться. Експерти стверджують, сподіватися, що влітку епідемія припиниться однозначно не варто.

Прогнозів про те, що епідемія Covid-19 буде тривалою все більше. Всесвітня організація охорони здоров'я дотримується подібної думки, передає "Сьогодні".

"Поки точних даних, що вірус не зможе циркулювати влітку, немає. До того ж, поки в одному поясі літо, в іншому - зима, вірус може циркулювати по планеті", - розповіла Торгун.

Кращий варіант уникнути неприємностей - використовувати вакцину, яку вже готуються тестувати вчені в Італії, США, Китаї та Південній Кореї. Але тестування - це тільки перша фаза, яка стане доступною мінімум через рік.

Є два варіанти: або 90% людей повинні будуть зробити вакцину, або більша частина повинна перехворіти. В такому випадку може з'явитися колективний імунітет.

"З приводу даних, що має перехворіти 50-90% населення – в Китаї і Південній Кореї захворіло менше, але там ситуація контрольована. Тобто, потрібно обмежити соціальні контакти, проводити карантинні заходи щодо ізоляції хворих і ранню діагностику. Це три ефективні речі, які дозволяють контролювати вірус", – говорить Торгун.

Нагадаємо, що українцям розповіли, що робити і куди звертатися при зараженні коронавірусом.

Ми писали, як виготовити антисептик, щоб захистити себе від коронавірусу.

А також про те, що Усик різко висловився про коронавирус. За його словами, в Україні є важливіші проблеми, а паніка людей не є обгрунтованою.