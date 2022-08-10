Стало відомо, як працюватимуть школи в Київській області з 1 вересня

У Київській області до 1 вересня готують відкривати школи. Вони будуть доступні для тих дітей, батьки яких обрали очне навчання.
Про початок навчального процесу розповів голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.
На цей час в Київській області функціонує 1353 освітніх установи. Кулеба зазначив, що початку липня в районах та територіальних громадах області почали працювати комісії з перевірки стану готовності укриттів у навчальних закладах.
"На сьогодні комісії вже завершили перевірку укриттів і бомбосховищ. Рекомендували до використання за призначенням 1016 будівель. Йдеться про укриття як в самих навчальних закладах, так і в установах і організаціях, що знаходяться поруч. Переважна більшість з них - це найпростіші укриття", - зазначив Олексій.
Чиновник розповів, що в підземних спорудах 542 дитячих садки і школи зараз проводяться ремонтні роботи.
Там облаштовують мережі електро й водопостачання, водовідведення, вентиляційні системи.
"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб в укриттях були всі необхідні комунікації – тепло, світло, вентиляція і вода. Це необхідно для того, щоб школярі та педагоги могли перебувати в укриттях навіть при тривалій повітряній тривозі. Робимо все для того, щоб підготувати школи для роботи в очному форматі", - повідомив чиновник.
Крім того, глава Київської ОВ підкреслив, що облаштування укриттів і безпека дітей - це найголовніше завдання при підготовці освітніх установ до навчального року.
Читайте також, як навчатимуться діти в інших містах України - Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську і так далі.
Раніше ми писали, які школи Києва відкриються з 1 вересня.