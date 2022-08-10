RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, як працюватимуть школи в Київській області з 1 вересня

Як навчатимуться діти з 1 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Київській області до 1 вересня готують відкривати школи. Вони будуть доступні для тих дітей, батьки яких обрали очне навчання.

Про початок навчального процесу розповів голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба.

Школи перевіряють

На цей час в Київській області функціонує 1353 освітніх установи. Кулеба зазначив, що початку липня в районах та територіальних громадах області почали працювати комісії з перевірки стану готовності укриттів у навчальних закладах.

"На сьогодні комісії вже завершили перевірку укриттів і бомбосховищ. Рекомендували до використання за призначенням 1016 будівель. Йдеться про укриття як в самих навчальних закладах, так і в установах і організаціях, що знаходяться поруч. Переважна більшість з них - це найпростіші укриття", - зазначив Олексій.

Чиновник розповів, що в підземних спорудах 542 дитячих садки і школи зараз проводяться ремонтні роботи.

Там облаштовують мережі електро й водопостачання, водовідведення, вентиляційні системи.

В укриттях повинні бути умови

"Ми докладаємо максимум зусиль, щоб в укриттях були всі необхідні комунікації – тепло, світло, вентиляція і вода. Це необхідно для того, щоб школярі та педагоги могли перебувати в укриттях навіть при тривалій повітряній тривозі. Робимо все для того, щоб підготувати школи для роботи в очному форматі", - повідомив чиновник.

Крім того, глава Київської ОВ підкреслив, що облаштування укриттів і безпека дітей - це найголовніше завдання при підготовці освітніх установ до навчального року.

Читайте також, як навчатимуться діти в інших містах України - Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську і так далі.

Раніше ми писали, які школи Києва відкриються з 1 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News
День знань