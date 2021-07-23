ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Субсидії уріжуть: уряд планує скасувати карантинну норму про збільшення на 50% соцнормативів

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 23 липня 2021 10:28
Субсидії уріжуть: уряд планує скасувати карантинну норму про збільшення на 50% соцнормативів Фото: субсидій стане менше через покращення епідеміологічної ситуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України розробило проект постанови Кабінету міністрів щодо житлових субсидій. Планується скасувати норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект документу, розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

"Враховуючи епідеміологічну ситуацію, скасовується збільшення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, що застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Крім того, проектом постанови пропонується вилучити норму щодо наявності мобільного телефону у осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Крім того, проектом доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Відзначимо, станом на середину липня 2021 року субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств.

Станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч будуть подавати декларації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України ЖКХ субсідії
NEWS
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
На Донбасі бойовики відкрили вогонь по українських позиціях з мінометів і гранатометів
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"