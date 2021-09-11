Українцям продають звичайну соняшникову олію за ціною елітної: як відрізнити

Від якої олії варто відмовитися

Не купуйте соняшникову олію, якщо вона в пляшці виглядає каламутною. Це говорить про те, що продукт підроблений або його неправильно зберігали. У соняшниковій олії допускається невеликий осад, оскільки в ньому є фосфоліпіди, які омолоджують клітини організму.

Не довіряйте різним написам на пляшці, бо найчастіше вони – просто маркетинговий хід. У соняшникову олію не додають консерванти та барвники ніколи, оскільки цей продукт довго не псується і барвники в ньому не розчиняються.

Перший віджим - звучить красиво, але теж обман. Нерафінована соняшникова олія завжди виробляється з насіння за допомогою першого віджиму. Рафіновану олію створюють шляхом екстракції рослинної олії з використанням хімічних сумішей.

Вітаміни А та Е містяться в нерафінованій олії завжди, тому вказівка на етикетці – теж маркетинговий хід.

Виморожене масло - таке ж нерафінована олія, як і будь-яка інша, але вона проходить процес виморожування. Єдина різниця - у такої олії менше виражений запах.

Єдине маркування, яке дійсно має сенс - це "холодне пресування". Це означає, що олію отримали при низьких температурах, тому в ній збереглася максимальна кількість корисних речовин.

Як правильно вибирати олію

Завжди беріть ту олію, які стоїть на найтемніших полицях. Чим темніше вітрина - тим краще олія зберігається. На полиці не полінуйтеся дістати олію з далекого ряду. Яскраве світло псує якість і рафінованої та нерафінованої олії однаково.

Купуйте свіжу олію і перевіряйте дати виготовлення і термін дії. Чим менше залишилося до закінчення терміну придатності, тим гірше його якість і така олія буде гірчити.