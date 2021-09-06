У мед почали додавати вапно: як швидко відрізнити підробку

На ринках і в супермаркетах України почав з'являтися підроблений мед. У продукті виявили небезпечні для здоров'я компоненти й за словами фахівців, в корисний мед почали додавати вапно.

Як відрізнити справжній мед від фальсифікату, розповіли в матеріалі видання Today.

Ціни на мед в Україні продовжують зростати, і при цьому недобросовісні виробники намагаються підмішати в бджолиний продукт небезпечні для здоров'я речовини.

"Нормального продукту зараз дуже мало", - розповіла експерт з якості харчових продуктів Олена Сидоренко.

Велика частина якісного меду в Україні йде не на українські прилавки, а на експорт. До продуктів на експорт пред'являються дуже жорстокі вимоги, а ось на внутрішньому ринку з контролем якості все набагато гірше.

Як розповіли експерти, недобросовісні виробники розігрівають залишки торішнього меду до високих температур. Від цього мед знову стає рідким і його продають як свіжий.

Але при нагріванні меду до температури вище 40 градусів, він стає небезпечним для організму людини, оскільки в ньому утворюється токсичний канцероген.

Як загусник в мед почали додавати крохмаль і навіть вапно. Мед після таких добавок втрачає свою поживні та цілющі якості й перетворюється в небезпечний продукт. Ще за мед можуть видавати глюкозно-фруктовий сироп, який роблять з відходів виробництва, наприклад, зі шкірки овочів.

Як відрізнити якісний мед від підробки

Найчастіше підроблений мед можна зустріти на ринку, рідше – в супермаркетах. Відрізнити фальсифікат від натурального продукту дуже складно. По можливості, мед варто купувати тільки у перевірених бджолярів.

Якщо на ринку вам пропонують мед за ціною нижче звичайної - не варто його купувати, оскільки хороший і якісний мед не може бути дешевим.

Якщо у продавця десять сортів меду, і він стверджує, що всі вони з однієї пасіки – не вірте, одна Пасіка може давати не більше 3-4 сортів.

Якщо мед розшарувався, має осад або каламутний – перед вами підробка. Якісний мед буде повільно перетікати з боку в бік в банку і не міняти при цьому консистенцію.

Якщо у меду карамельний смак і запах – його розігрівали.