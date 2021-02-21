Українців попередили про фальсифікат: який продукт підробляють найчастіше
Не всі виробники доброякісно дотримуються правильної процедури приготування тих чи інших продуктів. Щобільше, через складність та високу собівартість продукту на ринок часто потрапляють підробки. Який продукт підробляють найчастіше - розповіли експерти.
В Україні серед фальсифікованих продуктів на прилавках магазинів лідирують молочна продукція і вершкове масло. Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова.
"Так історично склалося, що молочка - це сама підробляється продукція, і, як правило, олія", - відповіла експерт.
На питання, які найбільш небезпечні продукти їй зустрічалися, Куликова сказала:
"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в самих безпечних продуктах, в дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найбільш небезпечна тема".
Нагадаємо, що до цього експерти назвали найгіршу і найкращу ковбасу в супермаркетах, а також які інгредієнти можуть нашкодити організму.
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