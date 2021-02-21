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Українців попередили про фальсифікат: який продукт підробляють найчастіше

Новость на русском → Неділя 21 лютого 2021 14:38
Українців попередили про фальсифікат: який продукт підробляють найчастіше Експерти назвали продукт, який в Україні підробляють найчастіше (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Анна Кисельова

Не всі виробники доброякісно дотримуються правильної процедури приготування тих чи інших продуктів. Щобільше, через складність та високу собівартість продукту на ринок часто потрапляють підробки. Який продукт підробляють найчастіше - розповіли експерти.

Про це повідомляє телеканал "Україна 24".

В Україні серед фальсифікованих продуктів на прилавках магазинів лідирують молочна продукція і вершкове масло. Про це розповіла голова Всеукраїнської асоціації захисту прав споживачів "Споживча довіра" Олена Куликова.

"Так історично склалося, що молочка - це сама підробляється продукція, і, як правило, олія", - відповіла експерт.

На питання, які найбільш небезпечні продукти їй зустрічалися, Куликова сказала:

"Тут питання не в небезпечних продуктах, а в тому, що в самих безпечних продуктах, в дитячому харчуванні, ми знаходили антибіотики. Я вважаю, що це взагалі найбільш небезпечна тема".

Нагадаємо, що до цього експерти назвали найгіршу і найкращу ковбасу в супермаркетах, а також які інгредієнти можуть нашкодити організму.

А також ми розповідали про те, що названо продукти, які провокують хронічні хвороби.

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