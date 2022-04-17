Українцям прийшли "дивні" СМС: хто і чому їх розіслав
Українці отримали лякаючі повідомлення на телефон (freepic.com)
Українцям 17 квітня почали приходити дуже дивні повідомлення на телефон. В основному такі СМС отримали користувачі lifecell.
Про це повідомили в деяких Telegram-каналах.
У чому суть СМС
Читачі масово повідомляють, що їм прийшло таке "екстрене повідомлення", телефон завібрував і почав видавати незрозумілі звуки.
Хто і чому розіслав СМС
Як стало відомо пізніше, повідомлення приходили на номери всіх операторів. Таким чином оператори тестують програму екстрених повідомлень.
"Не лякайтеся, це свої!"- попередили українців.
Таким чином мобільні оператори тестують систему екстреної передачі повідомлень.
Як ми раніше писали, шахраї придумали, як нажитися на війні в Україні. Вони працюють за кількома "телефонними схемами", і попастися на вудку може кожен.