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Українцям прийшли "дивні" СМС: хто і чому їх розіслав

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Неділя 17 квітня 2022 09:41
Українцям прийшли "дивні" СМС: хто і чому їх розіслав Українці отримали лякаючі повідомлення на телефон (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Українцям 17 квітня почали приходити дуже дивні повідомлення на телефон. В основному такі СМС отримали користувачі lifecell.

Про це повідомили в деяких Telegram-каналах.

У чому суть СМС

Читачі масово повідомляють, що їм прийшло таке "екстрене повідомлення", телефон завібрував і почав видавати незрозумілі звуки.

Хто і чому розіслав СМС

Як стало відомо пізніше, повідомлення приходили на номери всіх операторів. Таким чином оператори тестують програму екстрених повідомлень.

"Не лякайтеся, це свої!"- попередили українців.

Таким чином мобільні оператори тестують систему екстреної передачі повідомлень.

Українцям прийшли &quot;дивні&quot; СМС: хто і чому їх розіслав

Як ми раніше писали, шахраї придумали, як нажитися на війні в Україні. Вони працюють за кількома "телефонними схемами", і попастися на вудку може кожен.

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