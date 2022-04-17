ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцам пришли "странные" СМС: кто и почему их разослал

Новина українською →
Воскресенье 17 апреля 2022 09:41
Украинцам пришли "странные" СМС: кто и почему их разослал Украинцы получили пугающие сообщения на телефон (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам 17 апреля начали приходить очень странные сообщения на телефон. В основном такие СМС получили пользователи lifecell.

Об этом сообщили в некоторых Telegram-каналах.

В чем суть СМС

Читатели массово сообщают, что им пришло такое "экстренное сообщение", телефон завибрировал и начал издавать непонятные звуки.

Кто и почему разослал СМС

Как стало известно позже, сообщения приходили на номера всех операторов. Таким образом операторы тестируют программу экстренных сообщений.

"Не пугайтесь, это свои!" - предупредили украинцев.

Таким образом мобильные операторы тестируют систему экстренной передачи сообщений.

Украинцам пришли &quot;странные&quot; СМС: кто и почему их разослал

Как мы ранее писали, мошенники придумали, как нажиться на войне в Украине. Они работают по нескольким "телефонным схемам", и попасться на удочку может каждый.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку