Українцям пропонують відмовитися від прізвища по батькові: подробиці нововведення

Українці можуть відмовитися від прізвища по батькові

Пояснюється така пропозиція тим, що використання прізвища по батькові - застаріла традиція

Українцям пропонують відмовитися від свого прізвища по-батькові, оскільки ця застаріла традиція не відповідає сучасності. Така петиція зареєстрована на сайті Президента України.

Не так давно в Комітеті Верховної Ради з питань молоді та спорту парламенту рекомендували прийняти за основу законопроект № 2450, який встановлює право особи змінювати своє прізвище по батькові.

У законопроекті пропонується внести зміни до низки законодавчих актів, якими передбачається право особи віком старше 16 років на власний розсуд змінювати своє прізвище по батькові так само, як і своє прізвище та (або) власне ім'я. При цьому дитина у віці від 14 до 16 років може це робити за згодою батьків.

Тепер же українцям пропонують і зовсім відмовитися від прізвища по батькові, адже багато розвинених країн не використовують в іменах прив'язку до одного з батьків, а натомість використовують друге ім'я або прізвище.

Автор петиції вважає, що подібні зміни уможливлять вибір з приводу свого імені, а значить кожен сам зможе вирішувати, як йому більше подобається.

Крім того, оскільки людина не завжди знає батька, або не завжди бажає носити певне прізвище по батькові, то, можна сказати, що подібне нав'язування порушує права людини.