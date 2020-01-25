ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: що відомо

STYLERЖиття    25.01.2020 - 18:04
"Євробляхерам" підготували приємний сюрприз: що відомо
Євробляхи в 2020 - які зміни чекають водіїв

Автомобілістам повідомили радісну новину

З 1 січня 2020 року для "євробляхерів" почали діяти санкції і штрафи. Тепер власникам, які не дотримуються правил, загрожує штраф до 170 тис.грн і конфіскація авто.

З іншого боку, в уряді пообіцяли, що виконувати закон повністю не будуть. Наприклад, у Кабміні заявили, що поліція не буде чіпати авто на єврономерах, передає "Сьогодні".

Автовласник Ігор Тимофєєв розповів, що розмитнив свою машину рік тому, коли власникам євроблях дали знижку на акциз та шість місяців на розмитнення. Потім повинні були заробити санкції, але їх кілька разів переносили. І ось їх знову можуть відкласти і ще більше здешевити розмитнення.

"Зволікати введення штрафів не можна, адже це покаже, що в Україні можна наплювати на закони, і тобі за це нічого не буде", - заявив Тимофєєв.

А ось співзасновник організації "Доступне авто" Михайло Катрук вважає, якщо розмитнення стане доступним, то штрафи можуть бути якими завгодно.

"Якщо будуть доступні податки на хоча б європейські авто, то штрафи можуть бути будь-які. Зараз існує податкова дискримінація - прив'язка розміру податків до віку автомобіля. Ніде в ЄС немає прив'язки акцизу до віку. Але і сам акциз треба скасувати або зробити його уніфікованим", - зазначає Катрук.

Нагадаємо, що законопроект №1210 говорить, що відтепер, за третє і кожне наступне продане за рік авто продавець буде зобов'язаний заплатити 18% від оціночної вартості кожного.

Чи будуть в Україні штрафувати "євробляхерів": поліція дала відповідь Нові пільги або штрафи: що буде з євробляхами після Нового року
Новини України евробляхи
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся