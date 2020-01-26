Украинцам предлагают отказаться от отчества: подробности необычного нововведения

Украинцы могут отказаться от отчества

Объясняется такое предложение тем, что использование отчества - устаревшая традиция

Украинцам предлагают отказаться от своего отчества, поскольку эта устаревшая традиция не соответствует современности. Такая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины.

Не так давно в Комитете Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта парламенту рекомендовали принять за основу законопроект № 2450 , который устанавливает право лица изменять свое отчество.

В законопроекте предлагается внести изменения в ряд законодательных актов, которыми предусматривается право лица в возрасте старше 16 лет по собственному усмотрению изменять свое отчество так же, как и свою фамилию и (или) собственное имя. При этом ребенок в возрасте от 14 до 16 лет может это делать по согласию родителей.

Теперь же украинцам предлагают и вовсе отказаться от отчества, ведь многие развитые страны не используют в именах привязку к одному из родителей, а взамен используют второе имя или фамилию.

Автор петиции считает, что подобные изменения сделают возможным выбор по поводу своего имени, а значит каждый сам сможет решать, как ему больше нравится.

Кроме того, поскольку человек не всегда знает отца, или не всегда желает носить определенное отчество, то, можно сказать, что подобное навязывание нарушает права человека.