Українцям допоможуть з житлом і роботою: кого торкнеться нововведення

Житло і робота для переселенців (колаж: РБК-Україна)

Житло і робота стануть доступними для деяких категорій українців

Житло і робота стануть більш доступними для українців, переселених з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію. Про це заявив Руслан Калінін, заступник голови Міністерства у справах ветеранів тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ).

На даний момент чиновники займаються розробкою нового проєкту допомоги переселенцям, який буде називатися "Житло плюс робота". У міністерстві уточнили, що ці два напрями - пріоритетні напрямки діяльності відомства.

За словами Калініна, буде створена інтерактивна карта, на якій кожен переселенець зможе побачити доступне у своєму районі житло, пропозицію працевлаштування, а також пакет "житло + робота". Тобто в карту будуть внесені такі підприємства, які хочуть брати на роботу переселенців і надавати їм тимчасове житло.

У міністерстві також нагадали, що на сайті МінТОТ ще в минулому році був створений розділ "Житло плюс робота", де можна попередньо ознайомитися з програмою.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав указ про безкоштовне харчування для дітей переселенців. В яких навчальних закладах зможуть отримати безкоштовне харчування діти з сімей внутрішньо переміщених українців - можна прочитати в матеріалі.