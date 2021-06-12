З'явився концепт нової і стильної ЗАЗ "Таврії" А-класу (фото)

Виробництво автомобіля ЗАЗ-1102 "Таврія" був припинений досить давно, ще у 2007 році. Однак ця модель не дає спокою фанатам, і вони намагаються візуалізувати модель машини, яку могли б випускати в нинішній час.

Варто відзначити, що у Прядко це не єдиний рендер. Він часто робить подібні дизайнерські проєкти для іноземних медіа.

На ескізі дизайнера за основу взята модель "Таврії" 1997 року, але до неї додані більш сучасні обриси, великі колісні диски та аеродинамічний кузов. Трьохдверний хетчбек отримав кілька чорних бамперів, пологе лобове скло і кілька виштамповок на кузові.

Фото: facebook.com/ROMANPRIADKODESIGN

Історія автомобіля Таврія

Створення радянського та українського автомобіля "Таврія" почалося в 1987 році. Був створений автомобіль 2 класу особливо малого класу з кузовом типу хетчбек з переднім приводом. Серійно випускався з 1987 по 2007 рік. А до 2011 року випускалися моделі на платформі цього автомобіля.

Приймачами Таврії стали ЗАЗ-1103" Славута", ЗАЗ -1105 "Дана" і пікап ЗАЗ-11055.

Розробка Таврії почалася на заводі "Комунар" в кінці 1960-х років – для того, щоб замінити знаменитий "Запорожець". Було створено кілька експериментальних моделей, але офіційно технічне завдання на розробку було отримано тільки в 1978 році.

Концепція змінилася, і автомобіль почали проєктувати за подобою Ford Fiesta 1976 року. До виходу перших моделей концепцію міняли ще кілька разів.

Перші "Таврії" зійшли з конвеєра 18 листопада 1987 року. Вартість перших моделей становила 5100 рублів.

У 1998 році з'явилася нова розробка – "Таврія-Нова". Офіційно масовий випуск моделі був завершений у 2007 році, але у 2008 і 2009 році було зібрано дві партії на замовлення державних органів.