Як українцям підтвердити щеплення, які були зроблені за кордоном: що потрібно мати

Багато українців, які внаслідок війни виїхали за кордон, повертаються додому. Деякі із них не знають, як підтвердити щеплення, зроблені за кордоном.
У МОЗ опублікували інфографіку, як має виглядати свідоцтво про вакцинацію та яка інформація повинна бути вказана в ньому.
Особам, які отримують визнані ВООЗ щеплення, мають видати міжнародне свідоцтво про щеплення за визначеною формою.
Зокрема, в міжнародному сертифікаті про вакцинацію має бути вказана така інформація:
Також лікар або інший уповноважений медичний працівник має поставити підпис і печатку лікувального закладу навпроти інформації про щеплення.
Свідоцтво має бути повністю заповнене англійською або французькою, але може бути доповнене записами іншою мовою.
"Коли ви приїдете в Україну, надайте отриманий за кордоном сертифікат сімейному лікарю або педіатру. Лікар внесе інформацію до ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я)", - йдеться у повідомленні.
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