Как украинцам подтвердить прививки, которые были сделаны за рубежом: что нужно иметь

Что должно быть указано в документе

Лицам, получающим признанные ВОЗ прививки, должны выдать международное свидетельство о прививках по определенной форме.

В частности, в международном сертификате о вакцинации должна быть указана такая информация:

название вакцины;

дата проведения прививки;

производитель, доза и серия вакцины;

срок действия свидетельства о прививке.

Также врач или другой уполномоченный медицинский работник должен поставить подпись и печать лечебного учреждения напротив информации о прививках.

Свидетельство должно быть полностью заполнено на английском или французском, но может быть дополнено записями на другом языке.

"Когда вы приедете в Украину, предоставьте полученный за рубежом сертификат семейному врачу или педиатру. Врач внесет информацию в ЭСЗ (электронная система здравоохранения)", - говорится в сообщении.

В Минздраве показали, как должен выглядеть международный паспорт о вакцинации (t.me/mozofficial)