ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як українцям уберегтися від небезпечних інфекцій: названо основні вакцини

Новость на русском →
Неділя 08 травня 2022 13:57
Як українцям уберегтися від небезпечних інфекцій: названо основні вакцини Фото: Як вберегтися від інфекційних хвороб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Від інфекційних хвороб українцям можна отримати надійний захист - це щеплення.

Про це розповіли на сторінці Центру громадського здоров'я.

Рекомендовані щеплення

В Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб: туберкульозу, гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, кору, краснухи, "свинки".

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

  • ротавірусна інфекція;
  • пневмококова інфекція;
  • менінгококова інфекція;
  • вітряна віспа (вітрянка);
  • гепатит А;
  • вірус папіломи людини;
  • грип.

Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна за власний рахунок.

МОЗ детальніше інформує про кожну з інфекцій, а також коли необхідно робити вакцинацію. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни, попереджають медики.

Як ми раніше писали, що робити, якщо в аптеці немає ліків, які ви приймаєте.

Читайте також про інфекційні хвороби в умовах війни та способи, як від них захиститися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вакцина
LITE
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)
"Мені нема де жити": Ірина Білик розплакалась, говорячи про Кіркорова (відео)