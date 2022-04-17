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Як отримати закордонний паспорт під час війни: покрокова інструкція

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Неділя 17 квітня 2022 14:58
Як отримати закордонний паспорт під час війни: покрокова інструкція Фото: Як оформити закордонний паспорт в Україні ((bank.gov.ua)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни в Україні також можна оформити закордонний паспорт. Така процедура можлива, але протікає вона з певними особоливостями.

В матеріалі Styler читайте, як зараз в Україні оформити закордонний паспорт.

Хто може видавати закордонні паспорти

  • територіальні органи та підрозділи Державної міграційної служби України (ДМС), розміщені на територіях, де не ведуться активні бойові дії;
  • тимчасові центри оформлення та видачі документів.

Актуальну інформацію щодо місцезнаходження, графіка роботи можна отримати, звернувшись до територіальних органів. Їхні контакти ви можете подивитися за посиланням.

Також працюють "гарячі лінії" ДМС:

  • з питань надання адміністративних послуг звертайтесь за номерами:

+38 (050) 138-29-11 (Vodafon) – тільки голосові дзвінки;

+38 (096) 915-00-28 (Київстар) – голосові дзвінки; за цим номером ви також маєте можливість поспілкуватися з оператором у месенджері “Whatsapp” за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків);

  • з питань перевірки стану оформлення документів:

+38 (096) 033-24-42 (Київстар) – голосові дзвінки; за цим номером ви також маєте можливість поспілкуватися з оператором у месенджері “Whatsapp” за допомогою текстових повідомлень (без голосових дзвінків).

Час роботи "гарячої лінії": з 9:00 до 18:00.

Оформити документи можна у будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від зареєстрованого місця проживання.

Для внесення даних про неповнолітніх дітей у закордонний паспорт одного з батьків слід надати:

  • закордонний паспорт;
  • заяву за формою (Додаток 1);
  • свідоцтво про народження (у разі відсутності свідоцтва – витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження);
  • дві фотокартки дитини (3,5 х 4,5 см);
  • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Для продовження дії закордонного паспорта на 5 років слід подати заяву встановленої форми та паспорт.

Внести дані про неповнолітніх дітей у закордонний паспорт одного з батьків чи продовжити свій закордонний паспорт можна також через дипломатичні/консульські представництва України.

Як оплатити закордонний паспорт

Оплатити послуги з оформлення паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна на офіційному веб-сайті Державної міграційної служби України за допомогою відповідного електронного сервісу "Онлайн-оплата послуг".

Сервіс доступний за лінком

Зверніть увагу: оплата послуг за допомогою зазначеного сервісу доступна для обмеженого переліку підрозділів ДМС, а саме – тих, які знаходяться поза зоною проведення активних бойових дій.

Також оплатити послуги з оформлення документів також можна самостійно у будь-якому обраному вами банку (реквізити для оплати послуг можна отримати за допомогою електронного сервісу Платіжні реквізити.

Як ми раніше повідомляли, у столиці відновили роботу центри надання адміністративних послуг.

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