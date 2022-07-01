Як українцям з окупованих територій вступити до коледжу: покрокова інструкція

Вступники з особливо небезпечних територій, ТОТ та примусово депортовані в РФ чи Білорусь можуть вступити до українських фахових коледжів.

Їх прийматимуть на навчання через електронний кабінет вступника.

Інструкція, як це можна зробити:

1. Зареєструй електронний кабінет вступника.

2. Обери заклад, конкурсну пропозицію та форму здобуття освіти.

3. Зареєструй заяву.

4. При вступі на місця державного (регіонального) замовлення пройди в обраному навчальному закладі індивідуальну усну співбесіду або творчий конкурс (за зверненням вступника можуть бути проведені дистанційно). За бажанням вступники замість проходження індивідуальної усної співбесіди можуть подати сертифікати НМТ або ЗНО 2019-2021 років.

5. Після отримання рекомендації до зарахування, виконай вимоги до зарахування.

6. Розпочни навчання.

7. Уклади договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Як вступити до фахового коледжу у 2022 році (фото: facebook.com/MReintegration)