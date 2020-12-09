Дайте людям спокій! Українці різко відреагували на введення локдауну

В Україні вводять локдаун (колаж РБК-Україна)

Локдаун в Україні вводять з 8 січня по 24 січня 2021 року. Таке рішення 9 грудня озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Новина про посилення карантину викликала бурхливу реакцію в мережі, і користувачі інтернету досить різко висловлюються щодо таких вимушених "зимових канікул".

Так, посилення карантинних обмежень стосуватиметься:

роботи ресторанів, кафе, барів - працюватимуть по доставці та будуть приймати замовлення на винос;

на канікулах будуть знаходитися всі заклади освіти, крім дитячих садків;

закриють театри, кінотеатри:

заборонять роботу фітнес-клубів, спортзалів, магазинів непродовольчих товарів, ТРЦ (крім торгівлі продуктами харчування, ліками, товарами особистої гігієни та побутової хімії);

буде заборона на розважальні, рекламні та культурно-масові заходи.

При цьому продовжать роботу:

громадський транспорт працюватиме за правилами "помаранчевої" зони карантину;

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі також не стануть закривати.

Під постом у Facebook про введення локдауну відразу після Різдва українці залишають масу гнівних коментарів. Деякі пов'язують прийняття рішення про посилення обмежень з недавнім рішенням Євросоюзу про виділення Україні чергового траншу на 600 млн євро. Інші вказують на можливі проблеми громадян з оплатою комунальних послуг за нових заборон.

Скільки можна, хлопці! На підставі чого "локдаун"? Ви вже якось визначтеся: або у нас "жахлива пандемія", чи "гуляти свята". Кабмін звичайно має право вводити надзвичайні заходи. Але ці заходи на випадок непередбачених екстремальних ситуацій. А що це за "екстремальна ситуація", яка наступає аж через місяць?.. Схоже зяблики не заспокояться, поки не кинуть країну в повний правовий хаос. Вже скоро рік, як під приводом Ковиду фі*ачать основні конституційні права, а ВР дзьобом клацає...

Введуть, коли людям треба сплачувати завищені комуналки (газ, світло, вода, оренда) + податки, підприємствам платити відсотки по кредитах після першого локдауну... та й просто потрібно працювати, щоб все те ж саме оплачувати на початку лютого... Уряд Вирішив...... Планово... отримавши транш 600 млн євро для безбідного "дерибану" на "плановий" карантин... Майдан точно вже буде.

Люди без роботи, у когось діти, як жити, чим годувати сім'ю

Вже сиділи, вихідними, а висновок - ніякий

Дайте людям спокій! Всі звільніться і нехай розумні люди працюють на благо народу. Не робіть так, щоб вас проклинали до восьмого коліна за зраду Україні!

Мені чомусь теж так здається, що і кишені повні, і вовки спокійні, ось тільки вівці не зрозуміють цього.

Люди залишаються без роботи і грошових доходів, за що платити комуналку та харчування - це просто жах!

А навіщо садки будуть відкриті, якщо батьки вдома сидіти?

Раніше ми розповідали про локдаун у січні та вказували список заборон, які хочуть ввести після посилення карантину.