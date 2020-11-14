"Миколайчик", Різдво та скорочені робочі тижні: всі свята і вихідні грудня

У грудні українці будуть відпочивати більше, ніж зазвичай
Грудень 2020 подарує нам два коротких робочих тижня. Адже в останній місяць року українці відзначать Католицьке різдво. Крім того, 31 грудня випаде на четвер, тому на новорічні свята ми підемо трохи раніше.
Так, в грудні у нас в календарі одне державне свято - Католицьке Різдво - п'ятниця, 25 грудня стане вихідним днем.
Всього в перший місяць зими працювати ми будемо 22 дні, а відпочивати, відповідно - 9.
Вихідними будуть такі дати: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 грудня.
Улюблене дітворою свято День Святого Миколая, або "Миколайчик", випадає на суботу. Не забудьте порадувати малечу презентами під подушкою.
Вихідні та робочі дні у грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)
1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня - День обіймів, Введення в храм Пресвятої Богородиці
5 грудня - Міжнародний день волонтера
7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні
9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією
13 грудня - День благодійництва
13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня - Міжнародний день чаю
19 грудня - День Святого Миколая
25 грудня - Католицьке Різдво
28 грудня - Міжнародний день кіно
Цікаво, що в липні цього року в українців була рекордна кількість робочих днів - цілих 23 дні, а травень став найбагатшим на вихідні та свята - 19 робочих і 12 вихідних днів.