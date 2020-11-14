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"Миколайчик", Різдво та скорочені робочі тижні: всі свята і вихідні грудня

Субота 14 листопада 2020 08:37
"Миколайчик", Різдво та скорочені робочі тижні: всі свята і вихідні грудня
Свята і вихідні грудня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У грудні українці будуть відпочивати більше, ніж зазвичай

Грудень 2020 подарує нам два коротких робочих тижня. Адже в останній місяць року українці відзначать Католицьке різдво. Крім того, 31 грудня випаде на четвер, тому на новорічні свята ми підемо трохи раніше.

Так, в грудні у нас в календарі одне державне свято - Католицьке Різдво - п'ятниця, 25 грудня стане вихідним днем.

Всього в перший місяць зими працювати ми будемо 22 дні, а відпочивати, відповідно - 9.

Вихідними будуть такі дати: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 грудня.

Улюблене дітворою свято День Святого Миколая, або "Миколайчик", випадає на суботу. Не забудьте порадувати малечу презентами під подушкою.

&quot;Миколайчик&quot;, Різдво та скорочені робочі тижні: всі свята і вихідні грудня

Вихідні та робочі дні у грудні 2020 (колаж: РБК-Україна)

Всі свята грудня 2020

    1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом
    2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
    3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
    4 грудня - День обіймів, Введення в храм Пресвятої Богородиці
    5 грудня - Міжнародний день волонтера
    7 грудня - День місцевого самоврядування в Україні
    9 грудня - Міжнародний день боротьби з корупцією
    13 грудня - День благодійництва
    13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
    14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
    15 грудня - Міжнародний день чаю
    19 грудня - День Святого Миколая
    25 грудня - Католицьке Різдво
    28 грудня - Міжнародний день кіно

    Цікаво, що в липні цього року в українців була рекордна кількість робочих днів - цілих 23 дні, а травень став найбагатшим на вихідні та свята - 19 робочих і 12 вихідних днів.

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