Українцям назвали ідеальну температуру води для купання в морі

В Україні вже зовсім скоро розпочнеться купальний сезон . У Києві він стартує, коли температура води в Дніпрі підніметься до +18, на курортах Чорного моря комфортно можна поплавати буде вже у кінці цього місяця (коли температура води становить 16-17 градусів), а на Азовському морі сезон вже відкрито - особливо багато людей в прибережних лагунах, де вода прогрівається швидше.

Коли найкраще їхати на відпочинок і при якій температурі води найліпше купатися - розповіли на Facebook -сторінці Українського гідрометеорологічного центру.

Основні градації температури води в морі та річках:

9...13 - крижана вода, це варіант лише для дуже загартованих людей.

14...17 - загалом підходить для загартованих людей. Вода ще прохолодна і довгі запливи при такій температурі навряд вдасться влаштувати. Для людей, які мають проблеми з серцем чи судинами, купання навіть при такій температурі небажане, так як може викликати нездужання.

18...22 - температури в цій градації є вже більш комфортними для купання, така вода "бадьорить" і загалом підходить для доволі тривалих запливів.

22...24 - оптимальна та комфортна температура води, навіть якщо ви відносите себе до "мерзляків".

25...27 - такі температури є ідеальними для моря, по відчуттях вода здається дуже теплою та комфортною. Але якщо ми говоримо про прісні водойми, то при таких температурах у них починають активно розмножуватись хвороботворні мікроорганізми, тому купання є небажаним.

Фото: вже скоро на моря активно поїдуть відпочивальники (pexels.com)

При цьому експерти зауважують: комфортна температура води у відкритих водоймах для купання є індивідуальною для кожного.

Додамо, що вранці 26 травня температура води в Чорному та Азовському морях становила +18...21, поблизу Одеси та Приморського +12...14, у Дніпрі в межах Києва +17.

Температура води у морях Європи та Атлантичному океані 26 травня (facebook.com/UkrHMC)