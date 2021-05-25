Ось так виглядають лайфгарди в Києві: крутіші, ніж рятувальники Малібу!

На пляжах у Києві цього року працюватимуть 120 лайфгардів - хлопців та дівчат. Всього на водоймах столиці буде облаштовано 26 рятувальних постів.

Про це повідомили на Facebook -сторінці Київської міської державної адміністрації. І не лише повідомили, а й показали яскраві фото рятувальників під час тренувань та інструктажу.

У КМДА також зауважили, що 2021 року було подано більш ніж 250 заявок на відбір до Kyiv Lifeguard Service - муніципального сервісу, основною метою якого є запобігання нещасним випадкам на офіційних пляжах столиці.

Перед відбором кожен лайфгард складав нормативи з плавання: 50 метрів до 1 хвилини, 250 метрів до 8 хвилин, 20 метрів під водою.

Фото: пляжні рятувальники у Києві (facebook.com/kyivcity.gov.ua та instagram.com/lifeguardkiev)

Коли і де можна купатися у Києві

Наразі 9 муніципальних пляжів Києва претендують на отримання міжнародної екологічної відзнаки "Блакитний прапор":

Дитячий

Золотий

Пуща-Водиця

Веселка

Венеція

Молодіжний

Троєщина

Чорторий

Галерний

Комунальники готують їх до старту купального сезону. Вже встановили питні фотанчики, души і туалети, тапчани, кабінки для переодягання, урни для сміття, а також рятувальні вишки. Також з'являться пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами. Окрім того, на пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску..

Додамо, що сезон купання стартує, коли температура води підніметься до +18 градусів, а пляжі після проведення досліджень води отримають паспорти готовності.

Фото: пляжні рятувальники у Києві (facebook.com/kyivcity.gov.ua)