Українцям назвали головну умову для виходу з карантину

Карантин в Україні продовжили до 11 травня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив п'ять етапів по виходу з карантину і назвав умови, за яких карантинні обмеження почнуть знімати саме після названої дати. Крім того, в уряді розповіли про деяке пом'якшення карантину.

Прем'єр-міністр каже, що завдяки своєчасно вжитим карантинним заходам в Україні контролюється ситуація з епідемією коронавіруса. Шмигаль сказав, що в Україні один з найнижчих рівнів смертності від коронавіруса у світі - 2,7%. Але розслаблятися з цього приводу, за словами прем'єра не можна, бо пік захворюваності прогнозується з 3 по 8 травня.

Вихід з карантину буде розділений на п'ять етапів. Стартова точка, яку умовно назвали "Днем К", повинна, з найсприятливішим прогнозами, наступити 12 травня.

Але є кілька умов для виходу з карантину:

Протягом 10 днів відсоток нових випадків COVID-19 у країні не змінюється або коливається в межах 5%.

Лікарні заповнені пацієнтами з коронавірусом менш ніж на 50% (зараз - на 10%. - Ред.)".

Однак щоб ці умови були виконані до 11 травня, необхідно збільшити кількість тестувань, забезпечити лікарні і медпрацівників всім необхідним, ввести контроль за самоізоляцією з допомогою "Дії", а також ввести нові правила функціонування для об'єктів обслуговування населення (масочний режим, дезінфекція).

Якщо ці умови будуть виконані, то лише з 11 травня можна буде говорити про те, щоб відкривати парки, сквери і деякі об'єкти торгівлі, щоб повернути людей на роботу.

Крім того, були внесені такі зміни на час карантину:

вводиться держрегулювання цін на деякі продукти і товари (гречка, молоко, яйця, парацетамол, антисептики, медичні маски та інші),

українцям надаватимуть допомогу по безробіттю,

посилять соцпідтримку сімей з дітьми,

до кінця тижня буде запущений Фонд боротьби з COVID-19.

Що стосується пом'якшення карантину на цей період, то, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанов, це торкнеться перевезення в міському транспорті і не тільки.

У новій постанові говориться, що особи, які виявили бажання бути донорами крові, зможуть користуватися транспортом. А також про залучення до роботи окремих категорій працівників без проходження обов'язкового огляду; затвердження порядку протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляцією людини.

В Україні продовжили карантин і назвали умови виходу з нього (відео: YouTube/Кабмін)

Раніше Денис Шмигаль заявив, що українцям пора звикати жити в нових умовах. Адже в умовах обмежень наша країна, як і весь світ, будуть як мінімум два наступних роки.