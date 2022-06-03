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Українським біженцям виплатять по 2400 доларів: хто отримає допомогу

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Канада, П'ятниця 03 червня 2022 11:47
Українським біженцям виплатять по 2400 доларів: хто отримає допомогу У Канаді виплачуватимуть фінансову допомогу біженцям (фото)
Автор: Людмила Жукова

Українські біженці, які приїхали до Канади після 24 лютого, отримають від держави допомогу в розмірі 2400 доларів.

Про це повідомила прес-служба уряду Канади.

Хто отримає допомогу

Допомогу отримають люди, що біжать від війни в Україні. Обов'язковим вважається в'їзд на територію країни після 24 лютого 2022 року.

Розраховувати на неї можуть громадяни України та члени їх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим видом на проживання, а також беруть участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Дорослим покладається 2400 доларів, дітям до 17 років 1200 доларів.

Як подати заявку на допомогу

Заявку на отримання виплат можна подати онлайн на сайті уряду. Для отримання допомоги необхідно відкрити рахунок в канадському банку, гроші надійдуть на нього протягом п'яти днів.

Ім'я, пов'язане з рахунком, має збігатися з ім'ям, записаним в документі.

"Ця підтримка є ще одним прикладом того, як Канада допомагає українцям, які рятуються від незаконного вторгнення Росії, знайти гостинний безпечний притулок в нашій країні. На додаток до цієї перехідної фінансової допомоги уряд Канади надав 3 чартерні рейси з Польщі", – заявляють в уряді Канади.

До речі, у Польщі тепер не виплачують матеріальну допомогу біженцям. Тепер виплати скорочені.

Прочитайте також, на які виплати можуть розраховувати українські переселенці в країнах Європи.

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