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Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: роз'яснення Мінреінтеграції

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Україна, П'ятниця 27 травня 2022 07:30
Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: роз'яснення Мінреінтеграції Фото: компенсацію за розміщення переселенців можна отримати в розмірі 450 гривень на місяць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ті, хто прихистили внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію з державного бюджету. Розмір допомоги становить 450 гривень за одну особу на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції).

Для отримання грошей необхідно:

  • подати заяву в паперовій або електронній формах до органів місцевого самоврядування (виконавчого комітету), вказавши ім’я й по-батькові кожного з розміщених, додаючи копії документів, що посвідчують їх особу;
  • протягом 5 днів органи місцевої влади можуть перевіряти кількість переселенців та їхні дані, а також чи безкоштовно вони проживають.

Отримати компенсацію можуть тільки громадяни України віком від 18 років, які є власниками житлових приміщень і безоплатно розміщують у них ВПО. Розмір грошової допомоги становить 450 гривень за одну особу на місяць.

Як отримати компенсацію за розміщення переселенців: роз'яснення Мінреінтеграції

Мінреінтеграції додатково інформує, що в Україні діє проект "Там, де вас чекають", що допомагає українцям евакуюватися потягом і знайти прихисток. Доступна інтерактивна мапа з вільними місцями в областях.

Крім цього, для пошуку безкоштовного житла можна скористатись платформою "Допомагай" або зателефонувати на номер "гарячої" лінії 0 (800) 332 238.

Також за допомогою веб-ресурсу "Прихисток", обравши опцію "Знайти житло", можна переглянути наявні пропозиції надання безкоштовного житла в усій Україні та зв’язатися з його власником.

Раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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