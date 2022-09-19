Украинцам напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно сделать 1 октября

В Украине на осенне-зимний период снова начнет действовать важный пункт ПДД. С мая по октябрь это правило можно было не выполнять.
Какой пункт ПДД должны выполнять все водители с 1 октября - читайте ниже.
Согласно ПДД Украины (пункт 9.8) все водители должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов в осенне-зимний период - с 1 октября до 1 мая. Таким образом, транспортные средства стают более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня.
"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей", - сказано в правилах.
Водители имеют право не выполнять данное правило в период с 1 мая по 1 октября, так как световой день длиннее и автомобили на дорогах видно лучше. А еще в летние периоды намного реже бывают туманы.
За невыполнение этого правила водители могут получить штраф - в размере от 425 до 510 гривен.
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