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Украинцам напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно сделать 1 октября

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 сентября 2022 21:06
Украинцам напомнили о важном пункте ПДД: что нужно обязательно сделать 1 октября Фото: За какое нарушение ПДД с 1 октября можно получить штраф (pixabay сom)
Автор: Анна Шиканова

В Украине на осенне-зимний период снова начнет действовать важный пункт ПДД. С мая по октябрь это правило можно было не выполнять.

Какой пункт ПДД должны выполнять все водители с 1 октября - читайте ниже.

Согласно ПДД Украины (пункт 9.8) все водители должны включать ближний свет фар за пределами населенных пунктов в осенне-зимний период - с 1 октября до 1 мая. Таким образом, транспортные средства стают более заметными в условиях ограниченной видимости и короткого светового дня.

"С 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей", - сказано в правилах.

Водители имеют право не выполнять данное правило в период с 1 мая по 1 октября, так как световой день длиннее и автомобили на дорогах видно лучше. А еще в летние периоды намного реже бывают туманы.

За невыполнение этого правила водители могут получить штраф - в размере от 425 до 510 гривен.

Кстати, ранее мы писали о том, какие самые крупные штрафы есть в Украине за нарушение ПДД.

А также мы рассказывали о том, что с сентября начали работать новые правила для пересечения границы с Польшей на авто.

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