Українцям дадуть більше грошей: яким категоріям варто очікувати збільшення виплат

В Україні з 1 липня підвищать виплати (Колаж РБК-Україна)

З 1 липня в Україні зростуть виплати для пенсіонерів, дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

В Україні з 1 липня підвищать виплати для деяких категорій громадян. В першу чергу підвищення торкнеться українських пенсіонерів. З 1 липня буде підійматися мінімальний прожитковий мінімум, а це означає, що автоматично піднімуться і мінімальні пенсії.

У липні виплати піднімуть пенсіонерам, в тому числі додаткові виплати почнуть отримувати ті, хто досяг 75-річного та 80-річного віку. Збільшать виплати дітям-сиротам, виплати на утримання дітей з інвалідністю та виплати на утримання дітей під опікою або піклуванням. Кому і скільки додадуть – читайте в Styler.

Пенсійні виплати

Після перегляду мінімального прожиткового мінімуму, пенсії українців у середньому піднімуться на 131 гривню. У Міністерстві соціальної політики розглядають пропозицію про додаткові виплати пенсіонерам старше 75 років у розмірі 500 гривень щомісяця.

Пенсіонерам у віці старше 80 років будуть щомісяця виплачувати додаткову допомогу в розмірі 1100 гривень.

Виплати на дітей-сиріт та дітей з інвалідністю

2 червня Верховна рада підтримала законопроєкт про збільшення доплат сім'ям з дітьми.

На дітей до 6 років, які перебувають під опікою чи піклуванням будуть виплачувати 4447,5 гривні.

На дітей від 6 до 18 років – 5545 гривень.

На утримання дитини з інвалідністю віком до 6 років уряд буде виплачувати 6226,5 гривні.

У віці від 6 до 18 років – 7763 гривні.

Крім того, народні депутати затвердили виплату одноразової допомоги українцям у розмірі 70 тисяч гривень. Цю суму потрібно буде повернути через два роки, а можна буде витратити на розвиток або відкриття власної справи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кожен десятий українець має право оформити субсидію на оплату комунальних послуг.

А також розповідали про те, що в Україні соціальні працівники зможуть отримати надбавку до зарплати на період карантину.

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Автор: Анна Шиканова