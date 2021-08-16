Українцям до кінця року можуть підвищити пенсії: кому і наскільки

"У мене є графік, я за цим стежу ... до кінця року, можливо, буде 3900 гривень середня пенсія", — сказала міністр.

Коли піднімуть пенсії

Уряд має намір підвищити пенсії в жовтні для 75-річних і в грудні для людей старше 65 років.

Середня пенсія в Україні зараз становить 3700 грн, а до кінця року може піднятися на 200 грн - до 3900.

Також у 2020 році в Україні людям старше 80 років до пенсії додали по 500 гривень.

Крім того, з 1 грудня мінімальна зарплата зросте з 6000 до 6500 гривень. Відповідно зросте розмір мінімальної пенсії 65-річним з великим стажем до 2600 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року становив 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.