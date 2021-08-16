Украинцам до конца года могут повысить пенсии: кому и насколько

"У меня есть график, я за этим слежу… До конца года, возможно, будет 3900 гривен средняя пенсия", — сказала министр.

Когда поднимут пенсии

Правительство намерено повысить пенсии в октябре для 75-летних и в декабре для людей старше 65 лет.

Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 3700 грн, а к концу года может подняться на 200 грн - до 3900.

Также в 2020 году в Украине людям старше 80 лет к пенсии добавили по 500 гривен.

Кроме того, с 1 декабря минимальная зарплата вырастет с 6000 до 6500 гривен. Соответственно вырастет размер минимальной пенсии 65-летним с большим стажем до 2600 гривен.

Напомним, средний размер пенсии на 1 июля 2021 года составлял 3 778,78 гривен. За квартал размер пенсий вырос на 54,13 гривен или на 1,45%.