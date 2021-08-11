Оформлення пенсії без документів про зарплату: докладна інструкція

Пенсію в Україні оформляють за наявності відповідних документів. Один з таких документів - довідка про заробітну плату, де вказується її розмір. Однак бувають ситуації, коли такий документ загублений, фірма або організація давно не працюють і отримати повторно немає можливості, а записи в державних реєстрах відсутні.

За словами фахівця, з такими ситуаціями стикаються українці, у яких трудова діяльність випала на період до 1 січня 2004 року. Якщо документи про зарплату загублені, то за період з 1 січня 1998 року беруть дані з бази Державного реєстру фізосіб-платників податків та Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Однак, цей варіант стосується тільки тих роботодавців, які оформляли працівників офіційно, платили податки та подавали в ПФУ звіти про своїх співробітників. Дані про зарплату до 1998 року можуть в реєстрі бути відсутніми, але тоді береться середня зарплата працівник відповідної професії (посади) на той період в компанії або розмір зарплати на аналогічній посаді.

Які є варіанти для пенсіонерів:

Звернутися за довідкою за колишнім місцем роботи, якщо підприємство веде діяльність.

Якщо підприємство не працює, але є правонаступник, то можна знайти контакти через Єдиний державний реєстр юридичних осіб.компанія-правонаступник зобов'язана видати довідку про нарахування по зарплаті або довідку про те, що дані були загублені (ліквідовані).

Якщо підприємство повністю припинило існування, то дані можуть зберегтися в архівній установі, куди ліквідаційна комісія передала документи. Запит потрібно буде відправити в архівну установу за адресою реєстрації чи перебування колишнього роботодавця (запит на підтвердження трудових відносин і про отримання довідки про зарплату).

Якщо підприємство ліквідовано, але документи не потрапили до архівної установи з яких-небудь причин, то зарплата буде визначатися за мінімальною тарифною ставкою професії (посадового окладу). Щоб отримати таку довідку, потрібно буде звернутися до відповідної районної адміністрації, міського або районного управління праці та соціального захисту населення.

ДО РЕЧІ! Колишнім працівникам ліквідованих банків довідки про зарплату можуть видати в НБУ.

Якщо в Пенсійному фонді вирішать, що наданих документів недостатньо для нарахування пенсії, щоб підтвердити зарплату до 2000 року, юрист рекомендує звернутися до суду.