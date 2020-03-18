Українцям на карантині виплатять 50% зарплати: усі деталі

Карантин в Україні через коронавірус введено з 12 березня по 3 квітня, і обмежувальні заходи для громадян враховують самоізоляцію на тритижневий термін. Працюючі українці, які перебувають на обсервації, зможуть отримати грошову компенсацію у розмірі 50% від заробітної плати, і у Фонді соціального страхування роз'яснили механізм надання виплат.

За словами директорки виконавчої дирекції Фонду Олени Думи, перелік страхових випадків було розширено відомством на період карантину, і право на компенсацію втраченого заробітку від Фонду тепер мають всі працюючі на період перебування в спецустановах охорони здоров'я, а також на самоізоляції під контролем.

Допомога від Фонду по цьому страховому випадку складе 50% від середньої заробітної плати застрахованої особи незалежно від тривалості страхового стажу і буде фінансуватися, починаючи з 6-го дня непрацездатності (перші 5 днів оплачуються за рахунок коштів роботодавця). Про це передали в прес-службі ФССУ.

Зазначається, що Фонд здійснюватиме виплати на підставі виданого листка непрацездатності застрахованій особі. Так, у контексті потреби мінімізувати контакти, Дума відзначила велику актуальність впровадження електронних лікарняних, що зараз вже знаходяться на фінальному етапі.

"Процедура отримання лікарняних буде спрощена і стане прозорою", - каже вона.

Зміни внесено у відповідності з Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який Верховна Рада ухвалила 17 березня. Вони набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування закону.

Зазначається, що компенсація здійснюється Фондом у разі самоізоляції під медичним наглядом або перебування у лікарні у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення COVID-19, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій.

Як повідомлялося, в Україні через карантин влада вирішила змінити законодавство на час обмежувальних заходів - нововведення спрямовані на соціальний захист громадян.