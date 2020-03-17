Самоизолировавшимся українцям виплатять 50% зарплати: названо умова

Компенсація зарплат з-за карантину (колаж: РБК-Україна)

Українцям будуть виплачувати частину зарплати за самоізоляцію під час карантину

Карантин в Україні передбачає максимальну ізоляцію всіх громадян на період до 3 квітня. У зв'язку з цим Фонд соціального страхування України пообіцяв виплачувати компенсацію українцям, які перебувають на обсервації під наглядом медиків.

Як повідомила голова виконавчої дирекції фонду Олена Дума в ході прес-брифінгу в Києві, ним вирішено платити 50% від заробітної плати.

"На час самоізоляції під медичним наглядом фонд буде виплачувати 50% заробітної плати", — цитує представника Фонду "Інтерфакс-Україна".

Крім того, на час карантину діє особливий порядок видачі листків непрацездатності. Зокрема, в цей час розробляється порядок оформлення електронних "лікарняних".

Крім того, українців каратимуть за порушення карантинних обмежень. Повідомляється, що порушення правил і норм карантину карається штрафом від 17 до 51 000 гривень. В інших випадках мається на увазі тривалий арешт, обмеження або позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Нагадаємо, що раніше МОЗ допустило продовження карантину через коронавірус.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві та по Україні закривають.