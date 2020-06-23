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Українцям змінили графік робочого дня: як тепер будемо працювати

STYLERЖиття    23.06.2020 - 11:52
Українцям змінили графік робочого дня: як тепер будемо працювати
Украианцам змінили робочий день (фото: freepic.com)

У зв'язку з карантином через коронавіруса українці можуть їздити на роботу пізніше

В Україні у зв'язку з карантином через коронавірус людям змінили графік трудового дня. Кабінет міністрів вирішив зрушити початок робочого дня на більш пізній час. Це робиться для того, щоб уникнути тисняви в транспорті і пробок на дорогах.

Начальник відділу з питань цивільного захисту населення Уманського виконкому Олена Опришко повідомила, що це нововведення буде діяти як для органів влади, Пенсійного фонду, соціальних служб та центрів надання адміністративних послуг, так і для приватного сектора.

"Рішення приймається за рекомендацією головного санітарного лікаря регіону. Не думаю, що будуть які-небудь проблеми з виконанням. Регіональні відділення Пенсійного фонду донесуть своїм підрозділам, центри надання адміністративних послуг підпорядковуються місцевій владі, так і приватні роботодавці зобов'язані виконувати рішення комісії і будуть це робити", – розповіла Опришко "Обозревателю".

Уряд дозволив відкриватися о 10.00:

  • магазинам;

  • СТО;

  • поштовим відділенням;

  • спортивним залам;

  • офісам страхових компаній;

  • установам освіти;

  • соціальним службам.

Наголошується, що на годину пізніше буде відкриватися Пенсійний фонд, центри надання адміністративних послуг, установи соціального захисту, а органи влади – з 8:00.

Як ми раніше повідомляли, у МОН хочуть повернути дітей до школи 1 вересня, але рішення ще не прийнято.

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Автор: Людмила Жукова

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