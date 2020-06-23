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У МОН хочуть повернути дітей до школи 1 вересня, але рішення ще не прийнято

Новини » Суспільство     23.06.2020 - 10:11
У МОН хочуть повернути дітей до школи 1 вересня, але рішення ще не прийнято
Фото: діти в школах (freepik)

У МОН сказали, що Кабмін поки не прийняв рішення

Міністерство освіти і науки та МОЗ готують додаткові протоколи, які будуть визначати заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей до школи. Новий навчальний рік для учнів шкіл, швидше за все, почнеться з 1 вересня.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона висловила впевненість, що навчальний рік для учнів шкіл почнеться з 1 вересня, а для студентів першого курсу з 17 вересня. Однак, рішення Кабміну поки немає.

"Я хочу спростувати фейк. У коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів і технологій, якими оволоділи вчителя. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання", - додала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову державну підсумкову атестацію у цьому році.

Зазначимо, вступ-2020 буде відрізнятися від торішнього тільки можливістю подати електронну заяву у свій кабінет з 1 серпня.

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Автор: Анастасия Рокитна

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