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Украинцам изменили график рабочего дня: как теперь будем работать

STYLERЖизнь    23.06.2020 - 11:52
Украинцам изменили график рабочего дня: как теперь будем работать
Украианцам изменили рабочий день (фото: freepic.com)

В связи с карантином из-за коронавируса украинцы могут приезжать на работу позже

В Украине в связи с карантином из-за коронавируса людям изменили график трудового дня. Кабинет министров решил сдвинуть начало рабочего дня на более позднее время. Это делается для того, чтобы избежать столпотворений в транспорте и пробок на дорогах.

Начальник отдела по вопросам гражданской защиты населения Уманского исполкома Елена Опрышко сообщила, что это новшество будет действовать как для органов власти, Пенсионного фонда, социальных служб и центров предоставления административных услуг, так и для частного сектора.

"Решение принимается по рекомендации главного санитарного врача региона. Не думаю, что будут какие-либо проблемы с выполнением. Региональные отделения Пенсионного фонда донесут своим подразделениям, центры предоставления административных услуг подчиняются местной власти, да и частные работодатели обязаны выполнять решения комиссии и будут это делать", – рассказала Опрышко "Обозревателю".

Правительство разрешило открываться с 10.00:

  • магазинам;

  • СТО;

  • почтовым отделениям;

  • спортивным залам;

  • офисам страховых компаний;

  • учреждениям образования;

  • социальным службам.

Отмечается, что на час позже будет открываться Пенсионный фонд, центры предоставления административных услуг, учреждения социальной защиты, а органы власти – с 8:00.

Как мы ранее сообщали, в МОН хотят вернуть детей в школы 1 сентября, но решение еще не принято.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины работа
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