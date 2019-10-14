Українцям готують неприємний сюрприз із субсидіями: чому виплату пільг можуть припинити

Для отримання права на субсидію в новому опалювальному сезоні українці повинні до 15 жовтня подати заяву на отримання допомоги від держави. Тепер замість одного "Ощадбанку" громадяни можуть вибрати зручну для них фінустанову (з 38 запропонованих), звернутися в банк, відкрити рахунок і написати заяву для нарахування коштів у відповідний банк. Про це передає 24 Канал.

Українці можуть сплачувати за спожиті послуги по комуналці з урахуванням суми субсидії. Однак у випадку, якщо в одержувача пільги борг по оплаті на суму понад 340 грн, то виплачувати субсидії готівкою вже не будуть.

Субсидії на оплату комуналки можуть позбавити через борги (Ілюстративне фото: dengi.ua)

Одержувачів пільг очікує неприємний сюрприз - в новому опалювальному сезоні будуть скорочені нормативи на витрата газу: держава компенсуватиме тільки 4 кубометри газу на опалення замість 4,5, як раніше.

За словами експерта з питань ЖКГ Андрія Нікончука, з початком опалювального сезону заборгованість напевно буде збільшуватися.

"Ми побачимо, як швидко вона буде накопичуватися, зокрема внаслідок платежів за опалення і гаряче водопостачання", - прогнозує він.

Заборгованість за комуналку зростатиме з початком опалювального сезону (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

У той же час потрібно враховувати скорочення числа отримувачів субсидій - до держбюджету 2020 заклали на 8 млрд грн менше.

"Українці стали отримувати більше. Реальна заробітна плата зросла, пенсія збільшується. Для когось вони значні, для когось ні", – говорить директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

Нагадаємо, що раніше суд відмовився скасовувати зниження тарифів на тепло.