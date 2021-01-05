В Україні стартувала кампанія декларування доходів: що потрібно знати

Фото: калькулятор (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 січня 2021 року в України стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2020 року. Декларація подається за місцем своєї податкової адреси, поштою або засобами електронного зв’язку.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби (ДПС).

Як зазначили в ДПС, граничні строки подання декларації за звітний (податковий) 2020 рік:

- для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Останній день - 9 лютого 2021 року;

- для громадян, які відповідно до норм розділу IV ПКУ зобов’язані подавати декларацію, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, - до 1 травня року, що настає за звітним. Останній день - 30 квітня 2021 року;

- для фізичних осіб, які декларують право на податкову знижку - по 31 грудня включно наступного за звітним роком. Останній день - 31 грудня 2021 року.

Як зазначили в податковій, обов’язок щодо подання декларації у платників податків виникає:

- при отриманні доходів не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи). До таких доходів відносяться, зокрема, доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам; успадкування чи отримання в дарунок майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення тощо;

- при отриманні від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відносяться, зокрема, операції з інвестиційними активами;

- при отриманні іноземних доходів;

- та в інших випадках передбачених законодавством, зокрема, при отриманні у власність майна за рішенням суду.

Податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, дохід від яких відповідно до розділу IV ПКУ не оподатковується, оподатковується за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений податок відповідно до розділу IV ПКУ;

- у вигляді об'єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

На офіційному веб-порталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі "ЕК для громадян" працює електронний сервіс "Декларація про майновий стан і доходи". За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати її до контролюючого органу в електронному вигляді з копіями первинних документів, зокрема, для використання права на податкову знижку.

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Відзначимо, для фізичних осіб-підприємців з 1 січня 2021 року скасовується обов’язковість ведення паперової книги обліку доходів. Реєстрація книги в контролюючих органах також скасовується.