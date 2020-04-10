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Коли пенсіонери отримають обіцяні 1000 гривень: названа дата

STYLERЖиття    10.04.2020 - 08:58
Коли пенсіонери отримають обіцяні 1000 гривень: названа дата
Коли пенсіонери отримають тисячу гривень (фото: РБК-Україна)

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, коли пенсіонери отримають надбавку

Пенсіонери повинні отримати обіцяну Володимиром Зеленським тисячу гривень у квітні. Але це станеться лише тоді, коли в державний бюджет внесуть зміни. Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми "Право на владу".

Міністр сподівається, що зміни до держбюджету можуть бути прийняті вже на наступному засіданні парламенту, яке має відбутися в найближчі дні.

"Для нас це найголовніше. Це буде і підстава виплатити і буде джерело фінансування... Ми відразу виплатимо ці кошти людям. Ми говорили, що це буде в квітні. Ми не відмовляємося. Я впевнена, що наступного тижня ми спільно з депутатами вже відзвітуємо спільно, що таке рішення буде реалізовано", - повідомила міністр.

Лазебна також зазначила, що навіть під час карантину пенсіонери отримують виплати вчасно. Мінсоцполітики проведе індексацію пенсій на 11% вже в травні 2020 року. Під програму потрапляють двох мільйонів пенсіонерів.

"Ми зараз контролюємо кожну виплату. Фінансування пенсій в цьому місяці почалося вчасно - 2 квітня Пенсійний фонд забезпечив повне фінансування пенсійних виплат", - сказала Лазебна.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України з 7 квітня почав виплату доплати до пенсії у розмірі 500 гривень за квітень пенсіонерам старше 80 років.

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