Кабмін вніс зміни в процедуру підтвердження стажу для пенсії

Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової у Facebook.

"Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення", - повідомила Денисова.