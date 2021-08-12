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Кабмін вніс зміни в процедуру підтвердження стажу для пенсії

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 15:04
Кабмін вніс зміни в процедуру підтвердження стажу для пенсії Фото: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до пункту 12 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особи, які перебували в місцях позбавлення волі, зможуть підтвердити стаж судовим рішенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової у Facebook.

"Відтепер до страхового стажу при призначенні пенсії зараховуватиметься час тримання особи під вартою, відбування покарання в місцях позбавлення волі та перебування в засланні й на примусовому лікуванні, якщо цей період був встановлений як юридичний факт на підставі судового рішення", - повідомила Денисова.

Нагадаємо, кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років за січень-грудень 2020 року становила 3,2 млн осіб. Це 20,3% від загальної чисельності працюючих українців цього віку (15,9 млн).

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Кабінет Міністрів України Пенсії
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