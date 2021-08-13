Хто з українців отримає матеріальну допомогу до Дня Незалежності: пощастить не всім

Про це йдеться у розпорядження Київської міської державної адміністрації.

Хто отримає виплати

Так, як йдеться у розпорядженні одноразову соціальну матеріальну допомогу отримає окрема категорія соціально незахищених верст населення столиці. Також в тому числі і внутрішньо переміщені особи, які знаходяться на обліку і фактично проживають у місті Києві.

Допомогу у розмірі 700 гривень отримають:

кияни - члени сімей, які загинули або померли внаслідок поранень, під час участі в революції Гідності. Також члени сімей, яким посмертно надали звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм та героїчне відстоювання конституційних принципів демократії, виявлені під час Революції Гідності;

члени сімей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Також, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції;

кияни - члени сімей, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції;

близькі загиблих (померлих) бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України;

Виплати у розмірі 500 гривень:

борці за незалежність України в ХХ столітті;

Праведники Бабиного Яру;

кияни, які надалі були реабілітовані, та членам їх сімей, що примусово переселили. Також та, які отримують підвищення до пенсії відповідно до статті 77 Закону України "Про пенсійне забезпечення";

кияни, які брали участь в обороні столиці України в період з 11 липня 1941 року по 19 вересня 1941;

рідні загиблих військовослужбовців строкової військової служби;

особи, які під час участі в масових акціях громадянського протесту отримали важкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 по 30 квітня 2014;

Допомогу від держави у розмірі 400 гривень отримають:

жителі, які під час участі в масових акціях громадянського протесту отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості і звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до 30 квітня 2014;

кияни з вадами слуху;

особи з вадами зору;

В розмірі 350 гривень отримають:

кияни, які включені до переліку осіб, що під час участі в масових акціях громадянського протесту отримали легкі тілесні ушкодження і звернулися за медичною допомогою в період з 21 листопада 2013 до 30 квітня 2014;

ті, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення;

бійці-добровольці які захищали державний суверенітет на сході України;

В розмірі 280 гривень виплатять:

киянам, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю";

люди з інвалідністю з дитинства. Також діти з інвалідністю, які є одержувачами соціальної пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення";

одержувачам державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю";

кияни, які отримують допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч;

250 гривень отримають кияни, які:

одержують компенсації за надання соціальних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги";

отримують компенсації фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня;

2020 № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";

щомісяця отримують компенсаційні виплати по догляду за особою з інвалідністю I групи або особою, яка досягла 80-річного віку;

щомісяця отримують грошову допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду;

безробітні пенсіонери, розмір пенсії яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Як відбуватиметься святкування

Як відомо, Кабінет Міністрів запланував витрати 5,4 мільярда гривень на святкування 30-ї річниці незалежності України. Крім урочистостей, ці гроші спрямують і на деякі інфраструктурні проєкти.

Зокрема тридцяту річницю незалежності України святкуватимуть протягом трьох днів. Проведуть великий військовий парад на Дніпрі та в Одесі на морі, а також концерт на "Олімпійському".

23 серпня в усіх регіонах Україні хочуть підняти великі прапори. А вже 24 серпня, на сам День Незалежності, проведуть великий військовий парад на Майдані в Києві.