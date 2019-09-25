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Банки будуть заокруглювати суми через вилучення монет дрібних номіналів

Новини » Фінанси    25.09.2019 - 10:27
Банки будуть заокруглювати суми через вилучення монет дрібних номіналів
Фото: монети 1,2 і 5 копійок (прес-служба НБУ)

Заокруглення відбуватиметься тільки при готівкових операціях

Національний банк України (НБУ) з 25 вересня 2019 року поширив на банки право заокруглювати суми касових операцій у зв’язку із вилученням з готівкового обігу монет дрібних номіналів 1,2 і 5 копійок. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомлені, банки зможуть заокруглювати суми касових операцій за кожним касовим документом.

Заокруглення загальних у чеку сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) здійснюється за такими правилами:

  • - сума, що закінчується від 1 до 4 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок;
  • - сума, що закінчується від 5 до 9 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 0 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не відбуватиметься. Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

Крім того, Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок. На відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися.

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