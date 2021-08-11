Українцям анонсували нові ціни на соняшникову олію: вже не "космічні"?

Так, за прогнозами науковців, у 2021 році очікується незначне розширення виробництва соняшнику – до 14,2 млн. т, тобто на 8 % більше ніж торік.

Крім того, на світовому ринку передбачається збільшення пропозиції рослинних олій шляхом збільшення виробництва сої у світі. А це означає, що ціни на соняшникову олію мають знизитися з початком збору врожаю соняшнику у вересні.

За словами Педорченка, найбільш ефективним механізмом стримування цін на соціально значущі види продовольчих товарів у сучасних економічних умовах є створення їх державних запасів під час періодів низьких цін і інтервенції на ринок у періоди здорожчання.

"Також вбачаємо можливими домовленості Уряду з операторами ринку, зокрема з великими мережами роздрібної торгівлі, про тимчасове обмеження торгової націнки на такі товари, за аналогією з меморандумами між Урядом та експортерами про обсяги експорту певних видів агропродукції", - підсумував він.

Ціна на олію

Окрім того, до 98% насіння соняшнику, що збирають в Україні, переробляється на вітчизняних підприємствах оліє-жирового комплексу. Зокрема, там вони формують відпускні ціни спираючись на світову кон’юнктуру ринку соняшникової олії та інших рослинних олій.

Остаточна ціна виробників за 1 л бутильованої рафінованої дезодорованої соняшникової олії складає 1,6 дол. США, тобто 52 грн/л. При цьому відпускна ціна роздрібних мереж на цю продукцію, з урахуванням націнки і податків становить понад 70 грн/л.