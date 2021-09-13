Українцям у 2021 році підвищать пенсії: хто отримає додаткові виплати

Українські пенсіонери до кінця 2021 року ще двічі зможуть відчути підвищення пенсійних виплат . Перший етап очікується в жовтні, другий - в грудні.

Коли й кому будуть підвищувати пенсії в Україні - читайте в матеріалі нижче.

Жовтень 2021

У жовтні підвищення торкнеться пенсіонерів, яким вже виповнилося від 75 до 80 років. З 1 жовтня буде встановлено мінімальний розмір пенсії у 2500 гривень і багато пенсіонерів отримуватимуть на 400 гривень більше.

Грудень 2021

У грудні очікується підвищення мінімальної пенсії в Україні. Її сума збільшиться до 1943 гривень. Максимальна пенсія в грудні підніметься до 19 340 гривень.

Пенсіонери віком від 65 років з необхідним стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок – отримуватимуть після підвищення 2600 гривень, а найменша пенсія в Україні становитиме 1934 гривні.

Підвищення пенсій у 2022 році

Варто відзначити, що у 2022 році очікується кілька етапів підвищення пенсій українським громадянам. У січні заплановано перегляд виплат для осіб з інвалідністю після Чорнобильської катастрофи.

1 березня 2022 року запланована індексація пенсій та перегляд виплат для тих громадян, які досягли 75-річного віку.

У липні 2022 року очікується підвищення прожиткового мінімуму, а разом з ним – перерахунок пенсійних виплат.