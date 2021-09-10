Українці можуть отримати виплату в розмірі 10 пенсій: кому її дадуть

В Україні є норма про отримання 10 пенсій при виході на заслужений відпочинок. Така виплата покладена працівникам педагогічної сфери, які йдуть на пенсію за віком.

Хто може отримати 10 пенсій і які для цього потрібні умови, розповіли в Пенсійному фонді України .

Працівники педагогічних посад мають право отримати грошову допомогу в розмірі 10 пенсій станом на день їх відходу на заслужений відпочинок. Така допомога призначається при оформленні пенсії за віком (від 60 до 65 років залежно від тривалості страхового стажу). Після досягнення віку 60 років пенсії призначаються особам, які на момент досягнення такого віку у 2021 році вже мають страховий стаж не менше 28 років.

Якщо раніше такому працівнику не призначалася пенсія іншого виду, то він має право отримати грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій за умови, що:

На день досягнення пенсійного віку працівник освіти працює в закладах та установах державної або комунальної форм власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

Повинен бути обов'язковий страховий стаж: у чоловіків – не менше 35 років, у жінок – 30 років.

Стаж повинен бути в установах державної або комунальної форми власності, на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугою років.

Що входить до переліку посад, які дають право на вихід на пенсію за вислугою років:

Робота в загальноосвітніх навчальних закладах на посаді вчителя, викладача, вихователя, директора

Робота в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, музичних керівників, директорів, завідувачів.

У позашкільних навчальних закладах - на посади керівників художніх керівників, керівників, завідувачів, директорів та їх заступників.

Розмір призначеної пенсії визначається з урахуванням усього накопиченого страхового стажу (незалежно від установи та посади, на якій цей стаж придбано), та заробітної плати, з якої сплачено страхові внески.