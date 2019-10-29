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Українську рок-зірку хочуть позбавити батьківських прав: перші подробиці

STYLERПерсони    29.10.2019 - 11:19
Українську рок-зірку хочуть позбавити батьківських прав: перші подробиці
Ярослав Малий з дітьми (колаж: РБК-Україна)

У музиканта Ярослава Малого хочуть забрати рідну дочку

Колишнього лідера групи "Токіо" Ярослава Малого, який в останні роки виступає з проектом HAVAKUK в Україні, хочуть позбавити батьківських прав. Перша дружина рок-зірки актриса Наталя Сімакова подала на нього в суд. Про це пишуть росЗМІ.

Екс-дружина музиканта стверджує, що Малий не бере ніякої участі в житті шестирічної Мішель. Гроші на дитину не дає, іпотеку платити не допомагає. Крім того, актриса стверджує, що Ярослав зовсім не бачиться з донькою.

Варто відзначити, що соліст групи "Токіо", а пізніше і сайд-проекту "Мачете", колись прославився завдяки хітам "Коли ти плачеш", "Ніжність" та іншим. Пізніше Малий перейшов в іудаїзм, змінив ім'я на Моше Пінхас і переїхав в Україну.

Українську рок-зірку хочуть позбавити батьківських прав: перші подробиці

Ярослав Малий з колишньою дружиною Наталею Сімаковою (фото: соцмережі)

Ярослав Малий народився в 1973 році в Кривому Розі. Музикант прославився в РФ ставши автором саундтреків до фільмів "9 рота", "Залюднений острів", "Спека". Крім того, музикант написав гімн вболівальників Зимових олімпійських ігор 2014 в Сочі.

"За словами її довіреної (Наталії Сімакової), співак купу років намагався завести з дамою дітей, а коли це сталося, крутнув життя на 180 градусів", - сказано в повідомленні Telegram-каналу Mash.

Ще у 2012 році Ярослав Малий зустрів свою нинішню дружину Ольгу Райдер (після прийняття іудаїзму Рахель Ору). Дружина займається менеджментом проектів "Токіо" і "Мачете", які досі не припинили своє існування. У Ольги є троє своїх дітей - Шломо, Хавакук і Ліора, яких Ярослав прийняв як рідних.

Українську рок-зірку хочуть позбавити батьківських прав: перші подробиці

Ярослав Малий з новою сім'єю (фото: wikiwand.com)

Крім того, у Ярослава, за даними деяких джерел, є ще п'ятеро дітей від різних стосунків - Віталій, Яна, Єва, Лука, Герц.

Ярослав покинув Росію в 2015 році через своєю громадянську позицію.

"Неможливо там знаходитися через таку величезну кількість брехні. Ми прийняли рішення, що і для нас, і для наших дітей правильно буде знаходитися тут зараз, для того щоб підтримати свою країну, оскільки я громадянин України", - говорив тоді музикант.

Українську рок-зірку хочуть позбавити батьківських прав: перші подробиці

Ярослав Малий з новою сім'єю (фото: viva.ua)

Сам Ярослав ситуацію з дочкою від Сімакової відмовляється коментувати.

Зазначимо, що 21 квітня 2019 року Малий з HAVAKUK виконали кілька своїх пісень на стадіоні НСК "Олімпійський" перед дебатами кандидатів у президенти України.

Мачете "Ніжність" (відео: YouTube)

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